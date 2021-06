Quem é Luana Araujo? Conheça a infectologista que deixou o Ministério da Saúde em 10 dias

Anunciada em maio como chefe da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, a médica Luana Araújo pediu para deixar o cargo depois de apenas dez dias. Nesta quarta-feira, 2, em depoimento à CPI da Covid, a infectologista deve explicar aos senadores o motivo do recuo em tão pouco tempo.

Como mostrou o Estadão, Luana é defensora da vacinação em massa e já declarou ser favorável a medidas restritivas e contra o “kit covid”. Em uma entrevista, a médica afirmou que “todos os estudos sérios” demonstram a ineficácia da cloroquina e que a ivermectina é “fruto da arrogância brasileira” e "mal funciona para piolho”.

Durante uma live com o vereador Rafael Pacheco (Podemos), de Adamantina, sua cidade de origem, ela também criticou o uso de hidroxicloroquina contra a covid-19. Apesar de não ter eficácia comprovada para o tratamento do coronavírus, o remédio tem sido defendido com veemência pelo presidente Jair Bolsonaro.

Segundo publicou a Revista Veja, Luana Araújo não aceitou determinações impostas pelo Palácio do Planalto e abriu mão de aceitar o cargo.

A versão contradiz a fala do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que logo após o anúncio da saída de Luana negou pressão do Planalto. Sem informar o motivo da demissão, se limitou a dizer que a pasta buscaria por outro nome com "perfil profissional semelhante: técnico e baseado em evidências científicas".

Poucos dias depois, no entanto, durante audiência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, o ministro disse que a doutora era uma "pessoa qualificada” e tinha as condições técnicas para exercer "qualquer função pública", mas não foi nomeada porque além de “validação da técnica”, era necessário “validação política” para nomeação.

“Vivemos em um regime presidencialista”, afirmou o ministro. “É necessário que exista validação técnica e que exista também validação política para todos os cargos que pertencem ao núcleo de cargos de confiança do governo, porque senão não há condição do presidente da república implementar as políticas públicas que são necessárias para o enfrentamento da pandemia de covid-19”.

Mudança no calendário

Antes, estava prevista para esta quarta uma audiência pública para ouvir médicos e pesquisadores contra e a favor do uso de drogas como a cloroquina no chamado tratamento precoce contra a covid-19. A convocação de Luana foi requerida pelos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Humberto Costa (PT-PE) logo depois do anúncio de cancelamento da nomeação.

A mudança na pauta não agradou aos membros governistas do colegiado. O senador Marcos Rogério (DEM-RO), reclamou também da falta de "previsibilidade" nos trabalhos da comissão e das "reiteradas" mudanças de pauta.