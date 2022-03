Quem é Arthur do Val, deputado que retirou pré-candidatura ao governo de SP após ter áudios vazados

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) viu sua potencial candidatura ao governo de São Paulo derreter após ter áudios em que depreciava a condição de refugiadas ucranianas vazados. Membro do Movimento Brasil Livre (MBL), o deputado viajou ao país para, segundo divulgou em suas redes sociais, distribuir suprimentos às vítimas do conflito com a Rússia. Ele era o nome escolhido pelo Podemos para sustentar a candidatura do ex-juiz Sérgio Moro ao Planalto no Estado.

Em seu retorno ao Brasil, porém, enviou gravações a um grupo de amigos no WhatsApp em que dizia que mulheres ucranianas são “fáceis porque são pobres”. A atitude repercutiu mal entre integrantes do Podemos. Membros da bancada e a presidente do partido repudiaram suas declarações e engrossaram a resposta de Moro ao caso.

O presidenciável da legenda disse que as declarações do deputado “são incompatíveis com qualquer homem público”. “Jamais dividirei meu palanque e apoiarei pessoas que têm esse tipo de opinião e comportamento”, escreveu o ex-juiz, adotando postura diferente à que tinha na semana anterior, quando elogiou a viagem do deputado à Ucrânia.

Após a repercussão, Arthur do Val pediu desculpas, disse que agiu errado e retirou a própria pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes.

As articulações do deputado foram fundamentais para trazer ao Podemos uma série de integrantes do MBL, que pela primeira vez decidiram se filiar em bloco a um único partido para a disputa eleitoral.

"Mamãe Falei"

Nascido em São Paulo em 1986, Arthur do Val é formado em Engenharia Química e se tornou empresário nos ramos de reciclagem de resíduos metálicos, transportes, combustíveis e construção civil.

Do Val passou a ser chamado de “Mamãe Falei” por conta de seu canal no Youtube, hoje com 2,7 milhões de inscritos. Seus vídeos ganharam especial notoriedade após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, movimento também encampado pelo MBL e apoiado pelos membros do movimento.

Em seu canal, ficou conhecido pelo estilo provocador. Costumava ir a protestos de esquerda e provocar os manifestantes para expor o que, em seu ponto de vista, seriam contradições.

No segundo semestre de 2016, viajou ao Paraná em meio a uma série de manifestações secundaristas que estouraram no Estado e se espalharam pelo Brasil. Com a câmara na mão, Arthur do Val abordava manifestantes, alguns ocupantes de escolas públicas que protestavam contra a reforma do Ensino Médio, e os confrontava sobre as motivações do movimento.

Vídeos como estes atingiram milhões de visualizações. Um dos mais populares foi gravado em 2018 e seguia o mesmo modelo. Na ocasião, o “Mamãe Falei” confrontava apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e gravava suas reações.

Naquele mesmo ano, Mamãe Falei se filiou ao DEM e concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. Foi o segundo mais votado com quase 480 mil votos, perdendo apenas para Janaina Paschoal, popular à época por ser uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff.

Em 2019, quatro dias após ser lançado candidato a prefeito de São Paulo pelo MBL, foi expulso do partido pelo qual foi eleito, após decisão da Comissão Executiva Estadual da legenda. O deputado vinha fazendo críticas no plenário e nas redes sociais ao vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, e figuras como o então presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também democrata, hoje membro do União Brasil. Antes apoiador do governador João Doria (PSDB), o deputado passou a chamar o tucano de “lobista que vê São Paulo do helicóptero”.

Após deixar o partido, Do Val “ganhou” o mandato e ficou livre para se filiar a qualquer legenda. Escolheu o Patriota para concorrer à prefeitura de São Paulo em 2020, encerrando a corrida eleitoral na quinta posição, com 9,78% dos votos.

Podemos

Mais recentemente, o depuotado abraçou a oportunidade de concorrer ao Estado de São Paulo pelo Podemos, partido de Sérgio Moro. Em entrevista ao Estadão, disse que estava “sacramentada” a união entre ele e o ex-juiz e se mostrou confiante em derrotar os adversários nas urnas.

“(Em 2020) Eu fiz 10%, mesmo a pesquisa me dando 1%. Imediatamente após eu comecei a receber diversos convites de tudo quanto era partido. Hoje eu estou em uma posição diferente, de sentar e exigir. A gente fez uma lista de exigências para todos os partidos e estamos conversando”, disse, semanas antes de confirmar filiação ao Podemos junto a um bloco de lideranças do MBL.

Agora, contudo, Do Val decidiu abandonar a pré-candidatura ao Estado na tentativa de preservar o que chamou de “construção de uma terceira via”. “O projeto não merece que minhas lamentáveis falas sejam utilizadas para atacá-lo", justificou.

Além do processo interno no partido, Do Val também já é alvo de pedidos de cassação na Assembleia Legislativa de SP motivados pelos áud.

O caso também repercutiu no Senado. O senador Humberto Costa (PT-PE), presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, afirmou que quer convocar Arthur do Val após as declarações ofensivas proferidas contra mulheres ucranianas.