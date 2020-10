Quem é Arthur do Val? Conheça o candidato do Patriota à Prefeitura de São Paulo

Nas eleições 2020, o deputado estadual Arthur Moledo do Val é o candidato do partido Patriota à Prefeitura de São Paulo. Conhecido como Mamãe Falei, nome de seu canal no YouTube pelo qual ficou conhecido, ele participa pela primeira vez de uma eleição majoritária.

Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo DEM com a segunda maior votação do Estado, quase 480 mil votos. Sua candidata a vice-prefeita é Adelaide de Oliveira, porta-voz do movimento Vem Pra Rua.

Arthur do Val é membro do Movimento Brasil Livre (MBL), que foi às ruas entre 2015 e 2016 pedindo o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Apesar do apoio a Jair Bolsonaro no 2º turno da eleição presidencial, o MBL passou a adotar um tom crítico ao presidente no mandato. Arthur segue a mesma linha.

Nascido em São Paulo em 1986, “Mamãe Falei” é formado em Engenharia Química e se tornou empresário nos ramos de reciclagem de resíduos metálicos, transportes, combustíveis e construção civil.

No YouTube, ficou conhecido pelo estilo "brigão" e provocador. Costumava ir a protestos de esquerda e provocar os manifestantes para expor o que, em seu ponto de vista, seriam contradições. Tem como lema "Vamos questionar tudo".

Expulsão do DEM

Em 2019, Arthur protagonizou um episódio polêmico na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Após xingar servidores e sindicalistas que protestavam contra a reforma da Previdência estadual de “vagabundos”, ele quase trocou socos com colegas em plena tribuna da Alesp.

Expulso do DEM em 2019 acusado de infidelidade partidária, Arthur diz que nunca teve alinhamento ideológico com o partido. Crítico do governo João Doria (PSDB), o candidato foi expulso após criticar no plenário e nas redes sociais o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, presidente estadual da legenda, e figuras como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também do DEM.