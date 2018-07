'Quem advoga contra alianças é quem não conseguiu fazer', diz Doria em convenção

Em um discurso marcado por críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT) e os efeitos da crise econômica, João Doria (PSDB) empolgou a militância tucana neste sábado, 28. Em evento realizado em São Paulo, o ex-prefeito oficializou sua candidatura ao governo do Estado.

Logo no início, após cumprimentar o pré-candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB), Doria atacou seu oponente ao Palácio dos Bandeirantes Paulo Skaf (MDB). “Quero deixar um recadinho ao Skaf: ‘não há estafa com o PSDB no Estado”, respondendo críticas do emedebista.

Com jingles e vídeos que exaltam o “espírito trabalhador” do candidato e o já conhecido “Acelera” repetido inúmeras vezes, o evento foi marcado por momentos que relembram sua trajetória como empresário e a breve gestão na Prefeitura da capital.

Doria também celebrou a recente aliança entre o PSDB e o chamado Centrão - formado por PR, PRB, PP, DEM e Solidariedade. “Não conseguiram construir uma aliança como a nossa em São Paulo nem no Brasil. Nada contra alianças, mas quem advoga contra elas é porque não conseguiu fazer”, afirmou.

Antes de encerrar sua fala, ele exaltou o juiz federal Sérgio Moro por “promover a Justiça.” “Foi ele quem colocou o Lula na cadeia. Quem rouba merece cadeia, não importa quem seja, de qual partido, inclusive do meu. Quem rouba tem de ir para a cadeia sim!”, disse.

Cumprimentando seu vice Rodrigo Garcia (DEM) e os demais pré-candidatos presentes Ricardo Tripoli e Mara Gabrilli, além de Geraldo Alckmin e o atual prefeito de São Paulo Bruno Covas, Doria encerrou pedindo emprestada uma bandeira do Brasil que estava na plateia ao som do hino da vitória de Ayrton Senna. “É assim que vamos fazer!”