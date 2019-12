Queiroz cita reportagem do ‘Estado’ ao comunicar demissão de assessora

O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, que trabalhou no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio, usou uma reportagem do Estado para justificar a exoneração de outra funcionária, Danielle Mendonça. A informação consta em troca de mensagens apreendidas pelo Ministério Público e citada em relatório que deu início à operação desta quarta-feira, 18.

Em 6 de dezembro, o Estado mostrou que um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimentação atípica de R$ 1,2 milhão na conta de Queiroz, entre depósitos e saques feitos de janeiro de 2016 a janeiro de 2017 – leia reportagem citada por Queiroz.

No mesmo dia em que a reportagem foi publicada, Queiroz escreveu para Danielle contando que ela seria exonerada. “Tá havendo problemas (sic). Cuidado com que vai falar no celular”, escreveu o assessor parlamentar, antes de encaminhar para a mulher uma imagem com a reportagem do Estado. “Não estava sabendo de nada”, responde Danielle.

Ao analisar a troca de mensagens, o MP entendeu que Queiroz demonstrava preocupação com a “exposição”, que a campanha de Flávio em 2018 pudesse trazer para o esquema de rachadinha. Segundo os promotores, ele chegou a pedir que Danielle faltasse a um depoimento marcado no MP, o que pode ser considerado uma forma de obstrução de Justiça.

Ainda segundo o MP, a troca de mensagens mostram que o esquema de “rachadinha” era conduzido pelo ex-assessor parlamentar.