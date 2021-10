Queiroga diz que novo teste de covid deu positivo e segue no EUA

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em rede social nesta sexta-feira, 1º, que o último teste feito no dia anterior deu positivo e ele seguirá em quarentena nos Estados Unidos, onde está desde o dia 19 de setembro.

“Infelizmente, o exame RT-PCR que fiz ontem continua positivo, o que me impede de retornar ao Brasil ainda hoje. Sigo trabalhando a distância p/ acelerar a imunização dos brasileiros”, escreveu o ministro, que também manifestou estar "sem sintomas".

Queiroga esteve na comitiva do presidente Jair Bolsonaro em visita a Nova York para acompanhar a 76ª Assembleia-Geral da ONU e foi o segundo membro da equipe a contrair covid-19 no país, no dia 21 de setembro.

Nos três primeiros dias do evento, Queiroga esteve com pelo menos 30 pessoas.