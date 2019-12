Quais os caminhos da segunda instância no Congresso Nacional?

Alvo de debates desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou a possibilidade de prisão em segunda instância, no início de novembro, o tema avançou no Congresso Nacional nesta semana. Na quarta, uma comissão especial foi instalada na Câmara dos Deputados, e a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), disse que iria pautar o tema na próxima semana.

Entenda, abaixo, os caminhos das mudanças da segunda instância no Congresso:

Supremo 'passa a bola' para o Congresso

Em 7 de novembro, após a decisão em que o STF derrubou a prisão após condenação em segunda instância, o presidente da Corte, Dias Toffoli, abriu caminho para que o Congresso alterasse a lei. “Deixei claro no meu voto que o Parlamento pode alterar esse dispositivo (do Código de Processo Penal). O Parlamento tem autonomia para dizer esse momento de eventual prisão em razão de condenação”, afirmou Toffoli.

Câmara dos Deputados

A Proposta de Emenda à Constituição que tramita na Câmara já foi discutida na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, e propõe mudanças nos artigos 102 e 105 da Constituição Federal. Na prática, faz com que processos judiciais terminem na segunda instância. Foi instalada uma comissão, presidida pelo deputado Marcelo Ramos (PL-AM), e a relatoria ficou com o deputado Fábio Trad (PSD-MS). O texto é de autoria do deputado Alex Manente (Cidadania-SP).

O cronograma de trabalho dependerá do presidente da comissão, mas a avaliação de líderes partidários é de que as discussões devem se alongar até meados do primeiro semestre de 2020. Os defensores deste projeto dizem que ele é mais amplo e, por isso, demanda mais tempo de discussão. Se aprovado na comissão, deve ir a plenário, onde precisa de votos de 308 dos 513 parlamentares. Depois, vai para análise do Senado. Nas duas Casas, é preciso de aprovação em dois turnos.

Senado Federal

Em manobra que surpreendeu parlamentares, a presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), disse que pautaria o tema na próxima semana. No Senado, o Projeto de Lei (PLS) 166/2018, do senador Lasier Martins (Podemos-RS), propõe modificações no Código de Processo Penal, o CPP, para permitir a prisão após condenação em segunda instância.

Na Casa, o projeto não precisa passar pelo plenário após a votação na CCJ. Mas os parlamentares podem pedir que ele vá para o plenário. Para ser aprovado na comissão, são necessários 14 de 27 votos. No plenário, 41 de 81.

Placar

Levantamento do Estado com os 594 congressistas mostrou que a retomada da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância tem apoio da maioria. O placar apontou 51 senadores e 295 deputados favoráveis à tese - 346, de um total de 594 representantes. No Senado, já há aval para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, enquanto que na Câmara dos Deputados faltariam apenas 13 votos para alcançar o mínimo exigido, sempre em dois turnos.