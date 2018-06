PTB desiste de Cristiane no dia em que processo sobre envolvimento com tráfico chega à PGR

RIO - O PTB desistiu de indicar Cristiane Brasil para Ministra do Trabalho no mesmo dia em que chegou à Procuradoria Geral da República (PGR) o inquérito criminal que investiga o envolvimento da parlamentar com o tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Segundo a assessoria de imprensa da PGR, o processo chegou ao órgão nesta terça-feira, 20, e está na Secretaria de Função Penal Originária da Procuradoria- setor que atua em assuntos perante ao Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o órgão, a Procuradoria vai agora analisar como está o inquérito e tomar providências para a continuação das investigações. Como o Estado revelou no dia 3 de fevereiro, o processo foi aberto depois de denúncias recebidas pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Estadual do Rio de que Cristiane teria repassado propinas a traficantes de drogas da comunidade de Cavalcanti, na zona norte do Rio, para fazer campanha eleitoral no local.

Só depois que o Estado procurou a polícia e o MP Estadual e questionou sobre as investigações, a Procuradoria de Justiça do Rio anunciou que enviaria os autos para o Ministério Público Federal. O MPF encaminhou o material para a PGR porque Cristiane é deputada federal desde 2015 – três anos após a posse no mandato. Como parlamentar, ela tem direito a foro especial no STF.

A parlamentar nega as acusações, que atribuiu a questões políticas.