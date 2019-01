Críticas à suspensão da investigação sobre Queiroz vão do MBL ao PT

A decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, de suspender as investigações sobre movimentações financeiras atípicas do ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL), Fabrício Queiroz, e de outros assessores da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), foi criticada por parlamentares do Movimento Brasil Livre (MBL), do PT e do PSOL. O pedido de suspensão foi solicitado pela defesa de Flávio, filho do presidente Jair Bolsonaro. Agora, o processo fica parado até que o relator da Reclamação, ministro Marco Aurélio do Mello, se pronuncie.

Presidente nacional do PT, a atual senadora e deputada federal eleita Gleisi Hoffmann (PR) mostrou indignação com a decisão anunciada nesta quinta. "Muito grave a notícia de que o Supremo suspendeu a investigação sobre o caso. Os pesos e medidas são muito diferentes. Para Lula, basta convicção, para os Bolsonaros nem documento público é considerado", afirmou a líder petista.

Kim Kataguiri, uma das principais lideranças do MBL, escreveu que o pedido "cheira muito mal". "Entrar com pedido para ser investigado em foro especial é, no mínimo, suspeito", afirmou o deputado federal eleito pelo DEM-SP.

O vereador paulistano Fernando Holiday (DEM-SP), coordenador nacional do MBL, também engrossou o coro contrário à decisão. Ele disse que, quando foi acusado de ter feito caixa 2, foi o primeiro a "se denunciar". "Sempre soube que nada fiz de errado, por isso eu era o mais interessado em ser investigado. Qualquer ação em sentido contrário geraria estranheza e com razão", escreveu.

Candidato derrotado à Presidência da República, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) ironizou a decisão e disse que Flávio Bolsonaro "deu uma fraquejada".

Veja abaixo a repercussão nas redes sociais:

O pedido de Flávio Bolsonaro cheira muito mal. Quando a imprensa divulgou fakenews sobre @FernandoHoliday, ele mesmo se denunciou no MP para ser investigar e mostrar que é inocente. Entrar com pedido para ser investigado em foro especial é, no mínimo, suspeito. https://t.co/L69kRFsvD4 — Kim Kataguiri (@kimpkat) 17 de janeiro de 2019

Quando a esquerda e uma banda podre da direita tentaram me acusar de ter feito Caixa 2, eu fui o primeiro a ME DENUNCIAR. Sempre soube que nada fiz de errado, por isso eu era o mais interessado em ser investigado. Qualquer ação em sentido contrário geraria estranheza e com razão. — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) 17 de janeiro de 2019

1. Mas o foro não foi limitado pelo STF a eventos ocorridos DURANTE o mandato e relativos ao mandato? 2. Então Flávio Bolsonaro está sendo investigado? Não era apenas seu ex-assessor? https://t.co/f0bRy3D3nB — Mov. Brasil Livre (@MBLivre) 17 de janeiro de 2019