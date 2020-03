PT cancela prévias em São Paulo

O diretório municipal do PT de São Paulo decidiu nesta terça-feira, 17, cancelar as prévias que vão escolher o candidato do partido à prefeitura da Capital devido ao risco de contaminação pelo coronavírus.

Agora o PT de São Paulo vai consultar a direção nacional antes de definir qual forma será usada para escolher o candidato. As opções mais cogitadas são a realização de um encontro municipal reduzido, no qual delegados tomariam a decisão, ou a escolha pelo próprio diretório municipal.

A data mais provável é o dia 6 de abril. Isso joga água fria nas pretensões dos adversários do ex-secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, que defendiam o adiamento das prévias em função da doença como forma de ganhar tempo e construir uma alternativa.

Tatto é o favorito tanto em uma escolha por voto direto dos filiados quanto em um encontro municipal ou no diretório. No entanto, petistas que se opõem à candidatura argumentam que ele não tem densidade eleitoral. Na eleição para senador, em 2018, teve apenas 6% dos votos.

Eles queriam ganhar tempo para tentar convencer o ex-prefeito Fernando Haddad a disputar a prefeitura por temer que, com Tatto, o PT perca a hegemonia da esquerda na Capital para o PSOL, que deve disputar com a chapa Guilherme Boulos/Luiza Erundina.

Segundo o presidente do diretório municipal do PT, Laércio Ribeiro, aliado de Tatto, o teto para escolha do nome é o final de abril.