'PSL tem que orientar de acordo com o governo', diz Eduardo Bolsonaro

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP) comentou hoje, em sua conta no Twitter, a crise no PSL. Segundo ele, a semana "foi bem conturbada" dentro do partido. Ele defendeu ainda que a legenda oriente de acordo com os interesses do governo.

“O PSL tem que orientar de acordo com o governo federal e ter nas comissões os deputados certos”, disse.

Ele afirmou ainda que o deputado Léo Motta (MG) teria integrado a lista de assinaturas em prol da sua liderança pelo partido na Câmara, e não a do deputado Delegado Waldir. O filho de Bolsonaro também gravou um vídeo, que foi compartilhado por Motta.

"Esse negócio de lista para cá, lista para lá, é até natural que haja algum tipo de confusão. Estou aqui para desfazer qualquer tipo de mal entendido e dizer que o deputado Léo Motta está apoiando a minha candidatura para a liderança do PSL", disse.

A semana foi bem conturbada no PSL. Então para que não haja confusão deixo claro aqui que o Dep. Léo Motta assinou a lista para minha liderança, a quem agradeço. O PSL tem que orientar de acordo com o governo federal e ter nas comissões os deputados certos. — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) October 20, 2019

Após desentendimentos internos, o governo articulou nessa semana para tentar derrubar Waldir da liderança. Na quinta-feira, três listas de assinaturas - duas em prol de Eduardo e uma pela continuidade do Delegado Waldir - foram apresentadas à Secretaria da Mesa da Câmara, que validou a permanência do atual líder, com cinco assinaturas a mais do que a lista de Eduardo.