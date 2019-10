PSL pode decidir sobre comandos de diretórios estaduais de SP, RJ e MG

BRASÍLIA - Além de instituir o Conselho de Ética e iniciar o processo de suspensão de 19 parlamentares, o PSL pode ainda decidir nesta terça-feira, 22, sobre o comando dos diretórios estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os atuais titulares são, respectivamente, o deputado Eduardo Bolsonaro (SP), o senador Flávio Bolsonaro (RJ) e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

O partido realiza uma reunião da sua Executiva Nacional para instituir o Conselho de Ética do partido e para a abertura de processos de suspensão de 19 deputados. Esses parlamentares, todos da ala ligada ao presidente da República Jair Bolsonaro, foram notificados na segunda-feira, 21. O PSL chegou a enviar uma notificação para Eduardo Bolsonaro, que assumiu a liderança do partido, mas o gabinete do parlamentar não recebeu a documentação.

Segundo o senador Major Olímpio (PSL-SP), apenas processos de suspensão devem ser analisados nesta terça e as possíveis expulsões ficarão para um outro momento. Ele mais uma vez criticou a interferência do Palácio do Planalto na disputa pela liderança da bancada na Câmara. “Envolver o presidente (Jair Bolsonaro) na disputa foi péssimo”, disse ao chegar à reunião. “Ficou claro que o Eduardo só leva no tapetão.”

Olímpio, que é ex-presidente do diretório estadual de São Paulo do PSL, defende que Eduardo seja tirado do comando do diretório paulista desde já. O senador afirma que, se o PSL decidir esperar o fim do mandato em 31 de dezembro, poderá comprometer as candidaturas do partido para 2020.

Terceira via

Delegado Waldir (GO), ex-líder da bancada na Câmara, admitiu que o PSL estuda um terceiro nome para assumir o posto. Na segunda, ele divulgou um vídeo entregando a liderança. “Eu não falo (nome no vídeo) porque havia o diálogo como o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, de que nós iríamos para uma terceira via”, disse.

Segundo Waldir, o nome, que ainda não estava definido, seria alguém da ala ligada ao presidente do partido, Luciano Bivar (PE). “Mas aí Vitor Hugo (PSL-GO) foi lá e atropelou”, afirmou. Na segunda, Vitor Hugo, que é líder do governo na Câmara, apresentou uma nova lista, que acabou sendo referendada pela Casa, levando Eduardo Bolsonaro a assumir o posto.