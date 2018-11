PSL lança site oficial para divulgar informações sobre o governo de transição de Bolsonaro

O PSL criou um site para informar sobre as decisões oficiais que serão tomadas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro durante o governo de transição. O anúncio foi feito na página do partido no Twitter na quinta, 1º. Intitulado "Muda de Verdade", o portal está no ar, mas ainda não tem publicações.

As decisões de Bolsonaro começarão a ser veiculadas ali a partir da próxima semana, quando a equipe de transição for oficialmente anunciada e iniciar os trabalhos. O partido criou ainda canais no Twitter (@portalmudabr), no Facebook e no Instagram.

"Uma nova história começa a ser escrita e o nosso país, se Deus quiser, será reerguido. Para ficar por dentro das informações oficiais sobre esse período de transição de governo e decisões de Bolsonaro, siga as redes do #PortalMudaDeVerdade, que será lançado em breve", diz a mensagem do PSL.

O partido também lançou a hashtag #MudaDeVerdadeBrasil para perguntar aos internautas o que eles esperam do governo de Bolsonaro. Nos comentários, os eleitores pedem desde a "extinção de petistas" a propostas mais reais, citando medidas econômicas, como a privatização de estatais, ou pedindo uma solução para a violência e para a corrupção.