PSDB vive disputa interna por sucessão de Bolsonaro; grupo defende candidatura de Eduardo Leite

Uma comitiva de deputados do PSDB desembarca nesta quinta-feira, 11, em Porto Alegre, para fazer o lançamento informal da pré-candidatura do governador gaúcho, Eduardo Leite, ao Palácio do Planalto em 2022. O movimento é conduzido pelo deputado Lucas Redecker (RS) e conta com o apoio de um grupo de parlamentares que se rebelou contra o governador João Doria, principal nome colocado até aqui. A expectativa é que pelo menos 12 deputados dos 29 que compõem a bancada participem da iniciativa.

O gatilho da articulação foi a ofensiva do governador paulista para que a bancada do PSDB adote uma postura mais incisiva de oposição ao presidente Jair Bolsonaro e a movimentação de aliados para que o chefe do executivo paulista assuma a presidência do partido em maio. Diante da repercussão negativa, os aliados de Doria recuaram da estratégia de tentar interferir na sucessão tucana.

"Não vamos permitir que transformem a agremiação partidária em uma empresa individual", disse o deputado Celso Sabino (PA). "Foi só o PSDB se movimentar como partido de oposição, que o deputado Celso Sabino reagiu, passando atestado de governista. Desconhece que o PSDB fica longe das benesses do poder e é movido pelo pulsar das ruas", rebateu o presidente do PSDB-SP, Marco Vinholi.

A crise interna tucana foi tema de uma reunião realizada, na noite de ontem, no apartamento do deputado Adolfo Viana (BA), reunindo 12 parlamentares, além do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, que optou por não ir a Porto Alegre. O grupo defendeu a permanência de Araújo no comando da legenda por mais um ano, como prevê o estatuto do partido.

No encontro, a avaliação majoritária foi que Doria errou ao tentar submeter a bancada federal à sua estratégia eleitoral. Parte dos deputados do PSDB resiste a assumir agora um discurso de confronto aberto contra o Palácio do Planalto, a exemplo do que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente de honra da legenda, defendeu em entrevista ao Estadão e que o próprio Doria tem cobrado do comando nacional.

À reportagem, Doria disse que o PSDB precisa estar unido e fazer o seu papel. "O PSDB precisa assumir o posicionamento de partido de oposição ao governo negacionista e fratricida de Jair Bolsonaro. Estarmos divididos só ajuda Bolsonaro e seu projeto político de extremismo e autoritarismo", afirmou o governador.