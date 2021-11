PSDB diz que sistema de prévias teve 30 milhões de tentativas de ataques

BRASÍLIA - A votação das prévias do PSDB neste sábado registrou cerca de 30 milhões de tentativas de ataques virtuais ao sistema, vindos do exterior e barrados por mecanismos de segurança de rede, conforme a direção da legenda. Mais cedo, o partido havia falado em 26 mil tentativas.

Coordenador geral das prévias, Vitor Diniz informou que houve 3,7 milhões de tentativas de acesso até 16h e que entre 16h30 e 16h52, pouco antes da conclusão da votação, o sistema do novo aplicativo de votação registrou mais 26 milhões de tentativas.

Segundo o partido, foi possível identificar que a ameaça partiu do exterior, o que eles chamam de ataque DDoS, uma tentativa de sobrecarregar o servidor com acesso massivo e assim derrubar o sistema.

O processo interno de escolha do PSDB foi marcado pela falha técnica no aplicativo usado por uma parte dos eleitores que atrasou as prévias em quase uma semana. Fornecido pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) por cerca de R$ 1,5 milhão, o aplicativo parou de funcionar ainda no domingo passado pela manhã.

Após dias de testes e análises, o partido não conseguiu uma explicação sobre o motivo das falhas. Com isso, a tese de que as prévias possam ter sido alvo de hackers fomentados por adversários ganhou corpo entre os dirigentes tucanos, o que foi reforçado agora com a conclusão das prévias.

O PSDB levou tempo, e acumulou desgastes, até conseguir substituir o aplicativo por um fornecido pela Beevoter, ao longo da semana. A empresa também não era a primeira opção e outras foram sondadas. Ao todo, a legenda gastou R$ 360 mil com a votação viabilizada ontem pela Beevoter, segundo a assessoria de imprensa do PSDB.

Ao todo o PSDB registrou 29.360 votos nas prévias, somados os de domingo passado, presencialmente e por aplicativo, e os manifestados virtualmente neste sábado. Segundo o diretório nacional, João Doria recebeu 53,99% dos votos, Eduardo Leite, 44,66% e Arthur Virgílio, 1,35%.