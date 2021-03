PSDB marca prévias em outubro para escolher candidato à Presidência

O PSDB marcou para o dia 17 de outubro deste ano as prévias para a escolha de seu candidato à Presidência da República em 2022. A decisão foi publicada em resolução assinada pelo presidente nacional do partido, Bruno Araújo , nesta terça-feira, 9. Até o momento, dois nomes da sigla se apresentaram: os governadores de São Paulo, João Doria , do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite . A inscrição formal dos postulantes será em agosto.

"Chegou a hora do partido ter vitalidade interna com o olhar permanente no diálogo com os demais protagonistas do centro", disse Araújo ao Estadão. Questionado sobre a eleição interna, Doria disse ser "amplamente" favorável ao mecanismo. "Sou filho das prévias. Disputei duas vezes e venci ambas", disse o tucano. Procurado, Eduardo Leite ainda não se manifestou.

De acordo com a resolução, o calendário das prévias tucanas terá início já no dia 30 de abril, data limite para a constituição da Comissão Partidária para Prévias. As regras deverão ser aprovadas pela Executiva Nacional do partido até 15 de junho. O prazo entre 01º e 10 de agosto será destinado à inscrição dos pré-candidatos, que poderão iniciar propaganda intrapartidária a partir de 01º de setembro. As prévias estão agendadas para o dia 17 de outubro.