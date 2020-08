PSDB inicia processo de expulsão de deputado ‘governista’

A Executiva Nacional do PSDB deu mais passo nesta quinta-feira, 20, para expulsar o deputado federal Celso Sabino (PA), que foi escolhido pelo Centrão para ocupar o cargo de líder da maioria na Câmara. Por 25 votos a 4 (e 3 abstenções), a direção tucana decidiu encaminhar ao Conselho de Ética a representação contra o parlamentar. O relator do processo será o ex-senador e ex-presidente nacional do partido José Aníbal.

A representação foi feita pelo presidente do PSDB, Bruno Araújo, e pede a expulsão de Sabino por violação ao estatuto e à ética partidária devido ao convite para o cargo “sem qualquer discussão prévia com lideranças nacionais e da bancada”.

Na reunião, houve uma tentativa de acordo: a representação não seria feita se Sabino declinasse oficialmente do convite para o cargo, o que não foi aceito pelo deputado. A votação pela admissibilidade ou não do processo foi, então, levada adiante. O integrantes da executiva disseram que o PSDB não faz parte do governo Bolsonaro e que não é pertinente, portanto, que um de seus membros assuma a liderança do bloco de maioria governista.

Segundo a representação, o comportamento do deputado fere o parágrafo 1º do artigo 49 do Estatuto, segundo o qual, “os integrantes das bancadas nas Casas Legislativas deverão subordinar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes estabelecidos pelos órgãos de direção partidários”.

O processo foi deflagrado no momento em que a sigla decidiu também “reavaliar” a presença do senador tucano Izalci Lucas (DF) no cargo de vice-líder do governo no Senado.

Deputado é aliado de Aécio Neves

Sabino é o principal aliado do deputado Aécio Neves na bancada do PSDB da Câmara. Em caráter reservado, três integrantes da executiva ouvidos pela reportagem disseram que Aécio atuou com o Centrão pela indicação do deputado ao cargo governista, e no PSDB para evitar a expulsão.

O parlamentar foi o autor do relatório que rejeitou a expulsão de Aécio da legenda, em agosto do ano passado, e disputou a liderança da bancada com apoio do ex-presidenciável. Procurado, Aécio não se manifestou até a publicação deste texto.