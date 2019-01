PSD anuncia apoio à candidatura de Maia à presidência da Câmara

BRASÍLIA - Após as lideranças do PSL e do PRB anunciarem o apoio das legendas à candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara, agora foi a vez do PSD. O anúncio foi feito pelo líder do partido na Casa, o deputado Domingos Neto (PSD), por meio de sua conta no Twitter.

O PSD elegeu 34 deputados para a nova legislatura. O PSL terá ao menos 52 parlamentares na Casa – o número deve crescer já que eleitos já sinalizaram a possibilidade de migrar para a legenda de Bolsonaro. Já o PRB, terá 30 deputados. Com isso, se os deputados forem fiéis às orientações de suas lideranças, Maia poderá ter ao menos 145 votos, incluindo nesta conta os 29 do próprio DEM na Câmara.