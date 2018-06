PSC lançará juiz federal como candidato ao governo do Rio

BRASÍLIA - O PSC lançará na próxima sexta-feira, 2, a pré-candidatura do juiz federal Wilson José Witzel ao governo do Rio de Janeiro, informou ao Estadão/Broadcast Político o presidente nacional do partido, Pastor Everaldo. Witzel servirá como um dos principais palanques para o candidato da legenda à Presidência da República, o atual presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, que já informou ao presidente Michel Temer que deixará o cargo em abril para disputar as eleições.

Witzel terá de abandonar definitivamente a magistratura para seguir a carreira política, como exige a legislação eleitoral. O magistrado comandou durante anos uma Vara de Execuções Penais no Rio e no Espírito Santo, Estado vizinho, o que o levou a ser perseguido e sofrer diversas ameaças de organizações criminosas. Por esse motivo, o juiz anda com escolta policial há algum tempo. Witzel também tinha sido procurado pelo Patriotas para ser candidato pela sigla.