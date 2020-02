Projeto sobre orçamento impositivo será discutido com deputados, diz líder do governo

BRASÍLIA - O projeto do governo para regulamentar o orçamento impositivo e devolver aos ministérios autonomia sobre parte dos recursos deve ser discutido com parlamentares antes de ser formalmente apresentado.

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), afirmou que o texto "está chegando hoje" e será discutido com o relatores do Orçamento, Domingos Neto (PSD-CE), e da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano, Cacá Leão (PP-BA).

Na quarta-feira, 12, o Congresso adiou a análise dos vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que obriga o governo a pagar as emendas indicadas pelo relator do Orçamento e pelas comissões do Legislativo, o que faria o orçamento impositivo ser ampliado para todas as indicações parlamentares.

O acordo fechado entre governo e a cúpula do Congresso para devolver aos ministérios a autonomia sobre R$ 11 bilhões dos R$ 30 bilhões aprovados no Orçamento como emendas de relator desagradou deputados, que defendem a derrubada integral do veto presidencial. Além disso, o governo ainda não enviou ao Congresso o projeto prevendo essa alteração de controle dos recursos.