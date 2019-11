Projeto do ‘Estado’ é um dos vencedores de desafio do Google

O projeto Gamificação para Educação, do Estado, é um dos 30 vencedores da primeira edição do Desafio de Inovação da Google News Initiative na América Latina. Os escolhidos serão anunciados nesta segunda-feira, 11, durante o Digital Media Latam 2019, evento organizado pela WAN-IFRA, no Rio.

A proposta selecionada visa a estimular os jovens a lerem conteúdos de qualidade e a interagirem com as plataformas digitais do Estado.

“Em um ambiente em que o jornalismo é fundamental para a democracia e para o desenvolvimento social, o acesso à informação é crucial, e investir nos jovens é investir no futuro do Brasil”, afirma a diretora de Digitais do Estado, Luciana Cardoso. Pelo projeto, após cumprir as etapas de interatividade propostas no site, o estudante ganha um mês de acesso ao site do Estado.

Foram 303 inscrições de toda a América Latina, que concorreram a um valor total de R$ 16,5 milhões para o financiamento dos projetos. Os 30 selecionados estão espalhados por dez países, e o Brasil é o que tem o maior número de organizações contempladas: 12.

“Foi um processo rigoroso de seleção, e o projeto do Estadão teve todo o mérito por ter sido um dos escolhidos”, afirma Marco Túlio Pires, coordenador do Google News Lab no Brasil. “A lista de inscritos reflete as inovações que estão sendo feitas na América Latina.”