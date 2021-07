‘Primárias’: Ciro, Eduardo Leite e Mandetta defendem reformas para retomada do crescimento

No primeiro debate da série Primárias, realizada ontem pelo Estadão em parceria com o Centro de Liderança Pública (CLP), três presidenciáveis defenderam as reformas tributária e política como essenciais para a retomada do crescimento. Ciro Gomes (PDT), Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Eduardo Leite (PSDB) avaliaram que, para além da tragédia sanitária, a pandemia exige respostas imediatas nos campos econômico e social.

Sob o comando do presidente do CLP, Luiz Felipe D’Ávila, Ciro, ex-ministro e vice-presidente nacional do PDT, Mandetta, ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, e Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, debateram questões como crise energética, Sistema Único de Saúde (SUS), desmatamento da Amazônia e desenvolvimento.

Escolhido por sorteio, Mandetta foi o primeiro a falar, defendendo uma reforma tributária, para que o Brasil não seja “um inferno fiscal”, mas apontou que os programas de suporte social devam ser continuados. “Vamos ter de fazer transferência de renda por um bom tempo porque as pessoas estão passando fome”, disse ele. Mandetta pediu ênfase no setor de construção civil.

Ciro Gomes afirmou que quer “devolver ao país uma noção de projeto nacional de desenvolvimento. “Hoje, ninguém sabe para onde o Brasil está indo em nenhum setor”. Ele disse que, se eleito presidente, tomaria três providências: o socorro às famílias endividadas, o socorro às empresas colapsadas e a elaboração de um plano de R$ 3 trilhões em dez anos para retomar o crescimento.

Eduardo Leite lembrou que não se pode crescer sem implementar uma política nacional de imunização. Para ele,” a vacinação é o primeiro passo para que se possa ter tranquilidade para pensar o crescimento para além da recuperação pós-pandemia”. E, diante de “um legado de déficit bilionário nas contas públicas” deixado pela crise sanitária, o país precisa aumentar sua produtividade e investir em educação e no capital humano e ambiental.

Os presidenciáveis criticaram o atual governo do presidente Jair Bolsonaro, mas destacaram que a crise vem se desenhando nos últimos dez anos, com as denúncias de corrupção e o desemprego crescente.

“A gente não pode banalizar o impeachment, mas não pode permitir que se banalize a Presidência da República”, afirmou Leite, ressaltando que as atuais denúncias feitas à CPI da Pandemia “merecem ter toda a atenção para, se for o caso inevitável, dar curso ao processo de impeachment”.

“A primeira maldade que fizeram na condução dessa pandemia foi a quebra do pacto federativo”, afirmou Mandetta, que continuou: “O governo fez uma intervenção militar sem preparo técnico para se ausentar do processo. Isso causou uma enorme ruptura no nosso sistema de saúde”.

Diante das denúncias de suposta cobrança de propina para a compra de imunizantes, o ex-ministro da Saúde afirmou: “Além de não adquirir, de atrasar, ainda coloca sob suspeição o uso de corrupção do dinheiro público na compra. Partir para negociatas na compra de vacina me parece que esse é o crime principal”.

Ciro Gomes defendeu o aprimoramento do SUS. “Ai de nós brasileiros se não fossem os profissionais de saúde e a generosidade do SUS, que abriu suas portas. Corremos risco, o Brasil é o país que mais perdeu profissionais de saúde. Entretanto, é um sistema muito bem intencionado, que já tem 30 anos. Ele precisa de aperfeiçoamentos. E o primeiro aperfeiçoamento é a questão da gestão do SUS.” O pedetista afirmou que seria importante que os brasileiros fossem cadastrados e passassem, no primeiro momento, pelo atendimento do médico de família. Mas ressaltou, que, nesse setor, “não é razoável que a solução para a baixa atenção básica de saúde seja importar médicos de Cuba, um país mais pobre do que o estado do Ceará”.

Sobre o SUS, Eduardo Leite falou sobre a reforma fiscal que fez no governo do Rio Grande do Sul, onde o funcionalismo não recebia os salários em dia fazia três anos. “Recebi o governo com o estado devendo R$ 1 bilhão para os municípios e hospitais na área da saúde. Imagine se a gente estivesse na pandemia com os hospitais com atrasos por parte do estado e com os municípios sem receber os programas básicos. Por isso eu quero deixar claro que equilíbrio fiscal, ajuste fiscal, ao contrário do palavrão que alguns tentam fazer crer para a população, é pré-requisito para que a gente consiga dar sustentabilidade aos serviços.”

Quanto à crise energética, Mandetta afirmou que é preciso investir em energia limpa e na diversificação das matrizes energéticas. Em sua opinião, a crise energética, que vai onerar as contas de luz, é “mais um golpe numa população que já vem machucada”. Entretanto, para ele, a saída não é investir em grandes projetos que não se sustentem. “Não se pode mais cometer uma Abreu e Lima, custar R$ 20 bilhões e não sair do lugar.” E Ciro Gomes afirmou que o impacto do crescente desmatamento da Amazônia tem recaído sobre todo o país afetando o clima nas diversas regiões e provocando a crise energética.

Enquanto Leite lembrou que o PSDB é parlamentarista, Mandetta avaliou que a mudança do sistema político do presidencialismo para o parlamentarismo levaria muito tempo e que seria necessário implementar desde já “mecanismos típicos do parlamentarismo, como o voto de desconfiança”. “Sem a reforma política que tem de ser feita, o país caminha para mais divisão, para mais dificuldade em haver harmonia e cicatrizar essa ferida aberta”, disse ele.

Em seu encerramento, Eduardo Leite disse estar inconformado com pesquisa recente que revelou que 50% dos jovens brasileiros gostariam de deixar o país. “Não consigo me conformar que o Brasil tenha 50% dos jovens querendo sair do país porque não acreditam no futuro do Brasil”, disse ele, apontando que questões como educação, meio ambiente e diversidade precisam ser tratadas como prioridades e que é preciso parar de pensar que “eficiência é da direita e sensibilidade social é da esquerda”. “O Brasil precisa de um centroavante, um centro para a frente.”

“Houve muitas crises na história brasileira, mas o acúmulo desse genocídio, o desastre social e econômico e o desastre moral, que apodreceu a política praticamente em todos os campos tradicionais, afirmam claramente para nós que estamos diante da pior crise de toda a nossa história”, disse Ciro Gomes. Para ele, “se nós repetirmos os mesmos remédios e os mesmos personagens, não há nenhuma razão para supor que nós vamos sair desse desastre para o qual chegamos.”

Mandetta finalizou o debate entre os presidenciáveis do chamado centro democrático. “Isso aqui é civilidade. Daqui sempre vai sair debate político e união”.