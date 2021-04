Presidentes partidários debatem crise hoje em live do Estadão

Promovida pelo Estadão, a série de debates "Diálogos pelo Brasil" vai reunir nesta segunda-feira, 5, em transmissão ao vivo, os presidentes de três partidos que estão em posições distintas no espectro político.

Juliano Medeiros, do PSOL, Gilberto Kassab, do PSD, e Baleia Rossi, do MDB, vão debater a relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, os impactos da pandemia na economia e as perspectivas para o ano que vem. O encontro acontece no momento em que o chamado "centro político" busca um nome para quebrar a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex -presidente Luíz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto as legendas de esquerda se aproximam do petista.

No primeiro debate da série "Diálogos pelo Brasil" o Estadão reuniu três governadores para debater o cenário atual.

A live, que terá mediação do jornalista Pedro Venceslau, será transmitida ao vivo no portal do Estadão e nas redes sociais do jornal às 14hs.