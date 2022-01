Presidente do STJ, Humberto Martins testa positivo para covid

O ministro Humberto Martins, presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho da Justiça Federal (CJF), testou positivo para covid-19. Segundo o tribunal, o ministro encontra-se sem sintomas e descobriu que estava infectado após realizar exames de rotina.

Em outubro de 2021, o pleno do STJ decidiu, por unanimidade, pela retomada das sessões de julgamento de forma presencial, marcadas para o início de fevereiro de 2022. Na época, o ministro Humberto Martins citou o avanço da vacinação contra a covid-19 e a queda do número de infectados e mortos como fatores que favorecessem o retorno presencial.

No segundo e último mandato como presidente do STJ, Martins tem 65 anos e está em Alagoas. Segundo o tribunal, o ministro cumprirá o isolamento em casa e continuará despachando normalmente neste período. No dia 15 de janeiro, ele entrará de férias até o dia 31, quando será substituído pelo vice-presidente do STJ e do CJF, ministro Jorge Mussi, como já previamente acordado. Martins retorna para o cargo no dia 1º de fevereiro com a abertura do ano judiciário dos tribunais superiores.

