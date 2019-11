Presidente do PSOL em Xapuri, no Acre, é assassinado

BRASÍLIA - O presidente do PSOL no município de Xapuri, no Acre, Josimar da Silva Conde, de 47 anos, foi assassinado na tarde desta quarta-feira, 20. Seringueiro, Conde foi candidato a vice-prefeito e um dos fundadores do partido no município de Xapuri.

Ainda não há detalhes sobre o assassinato da liderança. Informações preliminares dão conta de que a morte envolveria conflitos de terras da região. Xapuri é a cidade do ambientalista brasileiro Chico Mendes, conhecido internacionalmente pela luta em defesa da Amazônia e do povo que nela vive.

O diretório estadual do PSOL no Acre confirmou a morte do líder do partido, nesta quinta-feira, por meio de uma nota divulgada nas redes sociais. “O Partido manifesta seu pesar frente ao brutal assassinato do presidente municipal do PSOL em Xapuri (Acre), Josimar da Silva Conde. Sua trajetória e dedicação foram muito importantes para a construção dos ideais de sociedade justa e livre que acreditamos. Expressamos nossas condolências à família e ao povo de Xapuri pela perda que também nós sentimos. Desejamos força e conforto neste momento de sofrimento”, afirma a manifestação.

No início da noite desta quinta-feira, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, cobrou investigação rápida do crime. “Expressamos, em nome da direção nacional do PSOL, nossos sentimentos aos seus familiares, amigos e companheiros de partido. E exigimos respostas. Não aceitamos esperar mais 600 para saber por que um dos nossos tombou e qual a natureza do crime”.

A menção aos 600 dias é uma referência ao assassinato da vereadora do Rio de Janeiro pelo PSOL, Marielle Franco, brutalmente executada no dia 14 de março de 2018.