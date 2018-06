Presidente da Embratur será o novo ministro do Turismo

BRASÍLIA - O presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, será o novo ministro do Turismo. Ele substituirá o atual titular da pasta, Marx Beltrão, que deixará o cargo nesta sexta-feira, 6, para disputar as eleições de outubro. O novo ministro tomará posse na próxima semana.

A escolha de Lummertz para o cargo foi definida durante reunião na manhã desta quinta-feira, 6, entre Beltrão; o presidente Michel Temer; os ministros Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência) e Carlos Marun (Secretaria de Governo); e o líder do MDB na Câmara, Baleia Rossi (SP).

Lummertz foi indicado pela bancada do MDB de Santa Catarina, Estado onde o novo ministro do Turismo nasceu. Ele comandava a Embratur desde julho de 2016. O nome do substituto dele na empresa ainda não foi definido.

Além de Lummertz, eram cotados para substituir Beltrão no cargo Carlos Henrique Sobral, chefe de gabinete da Secretaria de Governo; e Teté Bezerra, secretária nacional de Qualificação e Promoção do Turismo do Ministério - mulher do deputado federal Carlos Bezerra (MDB-MT).