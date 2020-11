Presidente da Embratur diz que jornalistas ‘chafurdam’ e procuram problemas

O presidente da Embratur, Gilson Machado, aproveitou a cerimônia em comemoração aos 54 anos da agência de fomento ao turismo, na tarde desta terça-feira, 17, para atacar a imprensa, dizer que jornalistas estão “chafurdando” atrás de notícia ruim, como a pandemia de covid-19, e defender o governo do presidente Jair Bolsonaro.

“Se uma agência da ONU estivesse hoje no Brasil, como a OMS, eu não tenho dúvida de que os senhores todos estariam atrás, chafurdando e procurando problemas”, disse o presidente da Embratur, no Palácio do Planalto, ao reclamar do que considerou como falta de notícias da visita da Organização Mundial do Turismo ao País.

Aos jornalistas presentes à cerimônia, Machado disse que via ali uma “oportunidade boa de falar com a imprensa”. Após entregar a Bolsonaro e à primeira-dama Michelle Bolsonaro uma placa comemorativa aos 54 anos da Embratur, Machado também disse que a Amazônia é, sim, preservada e que o meio ambiente é a principal riqueza do Brasil.

Descumprindo os protocolos sanitários, o presidente da Embratur não usou máscara de proteção durante a cerimônia e ainda abraçou o presidente dos Correios, general Floriano Peixoto Vieira Neto.