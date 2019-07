Presidente Bolsonaro acusa Lula por 'imagem ruim' no exterior

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro atribuiu no sábado, 20, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o que chamou de imagem negativa do Brasil no exterior. “Lula durante a campanha dele disse claramente que no Brasil tinha 30 milhões de crianças na rua e vocês (jornalistas) não falavam nada sobre isso. Uma propaganda negativa do Brasil o tempo todo lá fora. Por isso, nossa imagem é tão ruim fora do Brasil”, afirmou ele, ao deixar o Palácio da Alvorada.

Ao ser questionado sobre as declarações sobre fome e ainda sobre o registro de 13 milhões de desempregados no País, disse que os jornalistas deveriam fazer a pergunta a Lula. “O Lula falou que acabou com a fome, com a miséria. Tudo está uma maravilha com Lula”, ironizou.

No Twitter, Bolsonaro também criticou o PT. “Não é porque perderam a eleição que seus crimes devem ser ignorados. Os efeitos devastadores do desgoverno da quadrilha ainda podem ser sentidos e é papel de todo aquele que ama o Brasil lembrar quem foram os culpados."