Presidenciáveis comparecem à Feira Nacional da Reforma Agrária

SÃO PAULO - Os pré-candidatos à Presidência Manuela D’Ávila (PCdoB) e Guilherme Boulos (PSOL) visitaram, neste sábado, 5, a 3ª Feira Nacional da Reforma Agrária, no Parque da Água Branca, zona oeste de São Paulo, em apoio ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O evento promove o encontro de pequenos agricultores, com a venda de alimentos sem agrotóxicos.

+++ Em vídeo, Boulos cobra investigação sobre causas de incêndio

Em sua página no Facebook, Boulos declara seu apoio aos produtores. “Quem bota comida na mesa do povo brasileiro não é o agronegócio, mas a agricultura camponesa e os assentamentos.” O pré-candidato do PSOL e coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) esteve na feira acompanhado por um de seus colegas de partido, o deputado federal Ivan Valente (PSOL-RJ).

+++ Manuela D'Ávila defende revogação da reforma trabalhista em evento da Força Sindical

Já a presidenciável pelo PCdoB foi ao local acompanhada por sua filha e seu pai, com quem aprendeu “a valorizar os produtos orgânicos, do MST e a agricultura familiar", conforme publicou na rede social. Em entrevista a um portal de notícias ligado ao PCdoB, Manuela ressaltou a necessidade de se implantar projetos de reforma agrária na País. “A feira do MST é a prova de como a produção agrícola brasileira pode ser diversa.”

Manuela e Boulos aparecem empatados com 1% das intenções de voto, em cenário com Lula e Temer, segundo pesquisa Ibope divulgada em 24 de abril.