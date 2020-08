Prêmio Não Aceito Corrupção abre prazo para inscrição de trabalhos

As inscrições para a segunda edição do Prêmio Não Aceito Corrupção estão abertas até o dia 17 de agosto. Podem participar do concurso estudantes universitários de graduação e pós-graduação.

O objetivo do concurso, uma iniciativa conjunta dos institutos Não Aceito Corrupção e Jatobás, é estimular a discussão sobre conceitos e soluções práticas relacionadas à corrupção e seu combate no Brasil.

É possível inscrever projetos em três categorias: Academia, voltada para artigos acadêmicos, estudos de caso, pesquisas ou outro projeto acadêmico, contendo entre 5 e 20 páginas, sobre o tema do concurso; Tecnologia, com foco em versões executáveis finalizadas de aplicativos móveis disponíveis no Google Play (Android) ou App Store (iOS); e Comunicação, destinada a peças digitais de comunicação que possam ser veiculadas em diferentes tipos de mídias.

O primeiro colocado de cada categoria recebe R$ 6 mil, o segundo, R$ 3 mil e o terceiro, R$ 1 mil. Os professores com mais trabalhos inscritos receberão menção honrosa e troféu.

Na primeira edição do prêmio, realizado em 2016 com o nome Prêmio Jota INAC, um dos trabalhos premiados acabou servindo para o pacote das novas medidas da Transparência Internacional e FGV (Medida 36).

Mais informações sobre o concurso estão disponíveis no site: www.premionaoaceitocorrupcao.com.br.