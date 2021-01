Prefeito de município da Baixada Fluminense nomeia sete parentes em seis dias

RIO – Em apenas seis dias desde a posse, o novo prefeito de Magé, município de pouco mais de 245 mil habitantes na Baixada Fluminense, nomeou para a prefeitura local sete de seus familiares. Renato Cozzolino (Progressistas) é de uma família que há aproximadamente 40 anos domina politicamente o município, a pouco mais de 60 quilômetros da capital fluminense. Irmã do mandatário, a vice-prefeita, Jamille Cozzolino, foi uma das nomeadas. Ganhou a Secretaria de Educação e Cultura.

Além de Jamille, seis familiares ganharam emprego na prefeitura de Magé desde o dia 1º. As nomeações foram reveladas nesta quarta-feira, 6, pela Rede Globo. À emissora, Cozzolino disse que as nomeações de parentes foram “mera coincidência”.

Em nota, a prefeitura de Magé sustentou que o prefeito tomou medidas de austeridade. O texto também defendeu as nomeações. Afirmou que não são contra a lei e apresentou breves currículos dos nomeados. Segundo o município, todos são qualificados para as funções que assumiram.

A lista de familiares dos Cozzolinos em cargos municipais de Magé tem Lara Adario Torres, noiva do prefeito. Ela passou a chefiar a pasta de Assistência Social e Direitos Humanos. Também está na relação Fernando José Assunção Cozzolino, primo dele. Agora, é secretário de Trabalho e Renda. Vinícius Cozzolino Abrahão, também primo, foi nomeado para a Secretaria de Governo. Mauro Raphael Cozzolino Nascimento, é mais um primo. É o novo secretário de Fazenda. Felipe Menezes de Souza, é cunhado do mandatário. Chefia Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade. Samyr Hard, tio, é assumiu a Infraestrutura.

Pelo menos três dos Cozzolinos que já comandaram Magé nos últimos 40 anos chegaram a ser afastados do poder por decisões judiciais. O próprio atual prefeito teve a candidatura colocada em xeque no ano passado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). Em dezembro, contudo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lhe garantiu o direito de assumir o cargo, já depois da vitória nas urnas.

Prefeitura diz Cozzolino adotou medidas de ‘austeridade’

Na nota, a prefeitura de Magé afirmou que Renato Cozzolino “adotou importantes medidas de austeridade ao assumir o município e constatar a situação administrativa da Prefeitura de Magé que entrou 2021 devendo o 13º aos servidores”. Segundo o texto, as secretarias “serão reduzidas de 22 para 16”. Também serão “ocupadas por secretários escolhidos pela experiência, formação técnica e confiança.”

“Entre as experiências e conhecimentos do secretariado, temos a secretária Lara Torres que atuou por três anos na Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, mesma área onde atuará pelo município. O secretário Fernando Assumpção já tem mais de 30 anos de carreira como servidor público com sólidos conhecimentos para comandar a pasta de Trabalho e Renda”, prosseguiu a nota.

O texto prosseguiu. “Mauro Raphael Cozzolino foi diretor de Administração e Finanças da Secretaria de Estado da Baixada e Região Metropolitana e já ocupou a pasta da Fazenda. Samyr Harb, da Infraestrutura, foi gerente administrativo da Secretaria Estadual de Turismo e também coordenador da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda.”

De acordo com a nota, a vice-prefeita Jamille Cozzolino “além da formação em Pedagogia, tem experiência reconhecida em gestão escolar, assim como o advogado Vinicius Cozzolino Abrahão, que é pós-graduado em Direito Eleitoral (IDP), também tem pós em Direito do Estado e da Regulação, e mestrando em Direito Público pela UERJ. O secretário de Esporte, Felipe Menezes, está ligado aos movimentos culturais e tem experiência na diretoria de diversos times de futebol da cidade”, concluiu.