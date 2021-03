Prefeito de Florianópolis viaja para Caribe em pior momento da pandemia na cidade

FLORIANÓPOLIS - Empossado em janeiro para cumprir o segundo mandato, o prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (DEM), usou as redes sociais para desculpar a sua ausência à frente do executivo municipal no momento mais grave da pandemia em Florianópolis. Loureiro está afastado desde o dia 18 de fevereiro, quando viajou de férias com a família para o México.

O assunto ganhou grande repercussão nas redes sociais após a ausência do prefeito na gestão da crise sanitária ser percebida. Na última semana, prefeitos da Grande Florianópolis se reuniram para tomar novas medidas frente ao recrudescimento da doença, mas Florianópolis ficou de fora e não participou do encontro.

Na sexta-feira, 26, o Estadão chegou a questionar a ausência do prefeito à sua assessoria de imprensa. Gean respondeu às perguntas por escrito, mas manteve sigilo sobre o destino da viagem. Disse apenas que, por conta da situação decidiu antecipar o retorno.

No domingo à noite, Gean se manifestou nas redes sociais: “Depois de um ano tão difícil para todos, senti que precisava muito parar, mesmo que por poucos dias, e lembrar que, como todos seres humanos, temos limites. Infelizmente, a situação no nosso estado se agravou numa velocidade inimaginável, fato que exigia minha presença com urgência”, manifestou Gean em mensagem publicada nas suas redes.

Na mensagem, o prefeito diz que está tendo dificuldades para retornar devido às exigências sanitárias internacionais, como a realização de teste do tipo PCR. “Também tive dificuldades para reagendar meu voo”, escreveu, mas sem revelar onde passa as férias.

A reportagem do Estadão tentou novo contato com a assessoria do prefeito para confirmar o local da viagem, mas não obteve retorno. Nas redes sociais, circula imagem de hospedagem onde Gean estaria com a família, em Cancún, no México, cuja construção tem as mesmas características do local onde Gean gravou vídeos e participou de lives. Mesmo assim, o chefe de gabinete do prefeito, Bruno Oliveira, disse que o prefeito não informou o local onde está com a família.

Santa Catarina enfrenta o pior momento da crise sanitária desde o início da pandemia. Na capital, Florianópolis, os hospitais atendem mais pacientes do que a capacidade permite, com internados em poltronas e corredores. O número de mortes também na capital disparou neste início de 2021 e já chega a 489 desde o início da pandemia, 30% ocorreram entre 1º de janeiro e 28 de fevereiro.

A bancada do PSOL na Câmara de Vereadores informou que vai fazer um requerimento para cobrar informações para saber a data que o prefeito se ausentou, qual será a data do retorno e se apresentou algum cartão de vacinação para realizar viagem internacional. “Também queremos saber se ele vai abrir mão do salário nesses dias que ficou ausente, porque ele está