Pré-campanha das eleições 2022 começa com memes, vídeos e paródias

BRASÍLIA - A pouco mais de um ano das eleições, a pré-campanha das eleições 2022 já começou e ganhou força nas redes sociais nesta semana, com militantes e pré-candidatos a presidente testando estratégias e explorando a linguagem própria do marketing digital, com memes, vídeos e paródias.

Um dos nomes mais recentes a figurar entre os presidenciáveis, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) viu surgir nas redes o movimento “PresidenTasso”, criado por militantes da juventude tucana no Ceará. A logomarca criada tem as duas letras s de Tasso coloridas em verde e amarelo, uma referência à campanha vitoriosa do ex-presidente Fernando Collor de Mello em 1989.

Além da logomarca, que os simpatizantes tucanos prontamente adotaram, já foram criadas até mesmo páginas no Instagram e no Twitter, nas quais o senador aparece com a faixa presidencial. Tasso tem sido associado às ideias de “alternativa” e “equilíbrio”.

Ele é um dos nomes cotados para disputar as prévias nacionais do PSDB, em outubro, que também devem ter como postulantes os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Doria também adotou o uso de montagens debochadas nas redes sociais e continua a rivalizar diretamente com o presidente Jair Bolsonaro. Ele incorporou ao personagem a “calça apertada”, uma zombaria que bolsonaristas faziam dele. Na segunda-feira, por exemplo, publicou meme com Bolsonaro correndo atrás dele, com uma imagem que costuma ser usada a pessoas com mania de perseguição. “Sai, maluco, todo dia isso”, postou na segunda-feira, após Bolsonaro dizer que o tucano estava “obcecado pelo poder”.

É muita obsessão pela minha calça apertada. pic.twitter.com/5jR8bQjngW — João Doria (@jdoriajr) April 26, 2021

Mais discreto, Leite intensificou conversas nos bastidores e foi a Brasília nesta quarta-feira conversar com o presidente do Cidadania, Roberto Freire. Segundo quem acompanhou a conversa, deixou claro que continua a trabalhar sua pré-candidatura e que deseja se mostrar como opção de futuro.

Por sua vez, o ex-presidente Lula conta com uma série de vídeos e sugestões de jingle em circulação nas redes petistas, feitas com paródias de músicas no estilo musical da “pisadinha”. Produtores musicais e militantes da Bahia que fazem jingles políticos gravaram versões de hits do gênero popular no Nordeste. Diferentes edições e versões têm sido divulgadas desde o mês passado por deputados do PT.

A mais recente, que passou a circular entre militantes petistas, é a música “Tô com saudade do tempo de Lula”. Ela começa com um personagem dizendo que sonhou que votava em Lula novamente. A edição traz imagens do ex-presidente nos braços de petroleiros, de obras e programas sociais, como Minha Casa, Minha Vida, Luz Para Todos e Farmácia Popular. Numa das últimas cenas, a foto oficial de Lula presidente é pendurada de volta na parede.

“Tô com saudade do tempo de Lula, a vida era boa, eu comia, eu bebia. Tinha carne, cerveja e churrasco, e meu Chevette cheio de gasolina. Eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula, no 13 de novo. Não tô aguentando o dinheiro acabando, e nós sofrendo, comendo só ovo”, diz o refrão criado por Juliano Maderada, em paródia de “Tapão da Raba”, música do cantor Raí Saia Rodada.

O PDT de Ciro Gomes contratou o marqueteiro João Santana, em seu primeiro trabalho após o escândalo da Lava Jato, e lançou uma série de vídeos prometendo emprego aos “desassistidos” e “inconformados”. As pílulas para internet exploram a rosa símbolo dos pedetistas. Além disso, o presidenciável lança nesta sexta a série biográfica em vídeo "Ciro, o dever da esperança", produzida a partir de entrevista realizada por sua mulher, a produtora cultural Giselle Bezerra.

Giselle Bezerra, esposa de Ciro Gomes e produtora cultural, fez uma longa entrevista com ele. Nasceu assim a série biográfica, “Ciro, o Dever da Esperança”, que estreia amanhã nas redes sociais. Veja o convite de @gisellebezerra! #DigaCiro pic.twitter.com/lGBxCW2ENR — Ciro Gomes (@cirogomes) April 29, 2021

A campanha com propaganda eleitoral na prática deve começar somente em agosto de 2022, mas, desde que não haja pedido explícito de voto, a legislação não pune atividades de pré-campanha.