PPS declara apoio à candidatura de Ratinho Junior (PSD) ao governo do Paraná

CURITIBA - Em reunião de sua Executiva Estadual nesta sexta-feira, 3, o PPS do Paraná anunciou apoio à candidatura do deputado estadual Ratinho Junior (PSD) ao governo do Estado. Com a consolidação da aliança, o parlamentar contabiliza oito partidos em sua chapa para as eleições 2018.

O PPS chegou a ter pré-candidato próprio ao governo estadual, com a postulação do prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho, mas ele acabou desistindo. “Tínhamos candidatura própria que unia todo o partido, mas, depois, viemos trabalhando para construir uma unidade mínima, e a unidade chegou com Ratinho Junior”, disse o deputado federal Rubens Bueno, presidente do PPS no Paraná.

Ratinho Junior participou do evento que anunciou o apoio e declarou, assim como Bueno, que não houve promessa de cargos nem indicação de nome para vice-governador em troca da aliança. “(O apoio do PPS) representa a consolidação de uma aliança que temos buscado construir para o Paraná”, declarou o Ratinho Junior. Ele disse que a desistência de Osmar Dias (PDT) de concorrer ao governo, anunciada nesta sexta-feira, “não muda em nada” sua campanha.

Com oito partido na base apoio, Ratinho Junior soma oito legendas que o apoiam, uma a menos que a governadora paranaense e pré-candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP). No entanto, caso não consiga fechar a aliança com o PSDB, do ex-governador Beto Richa (PSDB), outras siglas, como DEM e PSB prometem desembarcar de sua coligação. Depois da desistência de Osmar Dias, PDT e Solidariedade ainda não definiram seus caminhos no Estado.