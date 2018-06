Porto Alegre recebe manifestações a favor e contra Lula

PORTO ALEGRE - Apoiadores e opositores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saíram às ruas nesta sexta-feira, 6, em Porto Alegre. O ato convocado pela Frente Brasil Popular, que defende o petista, começou às 17 horas na Esquina Democrática, no centro da capital gaúcha. Embaladas por um caminhão de som, bandeiras e cartazes, lideranças políticas de diferentes partidos de esquerda e movimentos sociais partiram em caminhada até o Largo Zumbi dos Palmares, no bairro Cidade Baixa. Diversas vias ficaram bloqueadas durante o trajeto. O ato terminou por volta das 21 horas.

Já a manifestação contrária ao petista, convocada pelo Movimento Brasil Livre (MBL), reuniu poucas pessoas no Parcão, tradicional ponto de encontro dos oponentes de Lula, no bairro Moinhos de Vento.

Nenhum incidente ou confronto foi registrado, informou a polícia gaúcha. Na manifestação, o presidente do PT no Rio Grande do Sul, deputado federal Pepe Vargas (PT-RS), criticou as últimas decisões judiciais que pesaram sobre o ex-presidente Lula. “A decisão do juiz Moro é ilegal e imoral”, disse o parlamentar.

Já o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul (CUT-RS), Claudir Nespolo, defendeu a resistência à prisão de Lula. “A palavra de ordem é resistir tal qual Mandela. Lula sairá mais forte e será presidente”, declarou.

Além de militantes, o ato contou com a presença de deputados, vereadores e ex-governadores e ex-prefeitos do PT em Porto Alegre. Para Raul Pont, ex-prefeito de Porto Alegre, Lula realizou um “ato político para o mundo" após não ter se entregado à Polícia Federal.

Enquanto manifestantes defendiam Lula no centro de Porto Alegre, um grupo de opositores começava a se concentrar nas imediações do Parcão, na Avenida Goethe. O ato organizado pelo MBL contou com a venda de Pixulecos, os bonecos infláveis de Lula - o quórum, porém, foi baixo.

Aproximadamente 20 manifestantes, vestidos de verde e amarelo, exigiam a prisão do ex-presidente. A manifestação, intitulada “CarnaLula”, tinha horário marcado para as 18 horas e ocorreu até as 21 horas. Com instrumentos e bandeiras, cinco integrantes da La Banda Loka Liberal também cantaram músicas contra o ex-presidente Lula. O ato também foi pacífico, sem o registro de tumultos.