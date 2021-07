'Por trás da fala de Bolsonaro há ameaça de fechar o Congresso', diz vice-presidente da Câmara

BRASÍLIA - Por trás das falas do presidente Jair Bolsonaro sobre a realização das eleições em 2022 está uma ameaça ao Legislativo, e isso exige reação. A avaliação é do vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM).

“Não ter eleição em 2022 significa fechar o Congresso em 1º de fevereiro de 2023, quando acabam nossos mandatos”, disse ao Estadão/Broadcast. “Por trás da fala do presidente há uma ameaça de fechamento do Congresso, e isso exige reação do Parlamento”, acrescentou.

Há pouco, por meio de sua conta no Twitter, Ramos disse que a realização das eleições não é uma prerrogativa de Bolsonaro e que está garantida pela Constituição Federal. “Não é o presidente da República que decide ou escolhe se tem eleição ou não tem eleição. Quem decide se tem e quando tem eleição é a Constituição Federal” afirmou.

Ramos cobrou ainda uma reação dos Poderes Legislativo e Judiciário, e também das Forças Armadas, em relação ao tom das declarações de Bolsonaro, que tem dito que não aceitará o resultado das eleições sem que haja voto impresso.

Sobre eleições e de que lado devem ficar o Legislativo, o Judiciário e as Forças Armadas. pic.twitter.com/NBDoMWql3C — Marcelo Ramos (@marceloramosam) July 9, 2021

“Quando o presidente da República afronta esta Constituição Federal, colocando em xeque a realização das eleições, não é dado ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e às Forças Armadas escolher de que lado ficar. Eles têm o dever de ficar ao lado da Constituição que juraram respeitar e defender”, afirmou.