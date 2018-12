Por apoios, Bolsonaro e Onyx têm rodada de conversas com partidos nesta quarta

BRASÍLIA - O presidente eleito Jair Bolsonaro retoma nesta quarta, 12, a rodada de conversas com partidos políticos. Ele tem encontro marcado com a bancada do DEM, legenda do ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni e, mais tarde, ambos estarão num encontro com a bancada do PSL, partido de Bolsonaro.

Será a primeira conversa entre os correligionários do presidente eleito após divergências entre integrantes da sigla virem a público. À tarde, Onyx e Bolsonaro conversam com a bancada do PP e, na sequência, com a bancada do PROS.

Na terça, Bolsonaro recebeu a sinalização de apoio de deputados do PSD, que terá a quarta maior bancada da Câmara no ano que vem. O apoio dos deputados, porém, não será deve ser formalizado por uma questão partidária. Como Bolsonaro não abriu um canal de negociações com as legendas e, a princípio, não deve conceder espaço para indicações políticas, a avaliação é de que não faz sentido arcar com o ônus de eventuais erros da futura gestão.

Desde que iniciou as conversas formais com os partidos políticos, na semana passada, o presidente eleito conseguiu trazer apenas uma sigla para compor formalmente a sua base aliada, o PR. Além do PSD, PSDB, PRB e Podemos sinalizaram apoio após os encontros, mas preferiram permanecer independentes.

Na manhã desta terça, Bolsonaro visitou o Comando de Operações Táticas (COT) da Polícia Federal. " Me sinto extremamente honrado em ser o primeiro Presidente eleito do Brasil a visitar ao COT, unidade de operações especiais e Contra-Terrorismo da PF", escreveu Bolsonaro no Twitter.