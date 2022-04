Políticos celebram volta dos desfiles das escolas de samba depois de 2 anos

Depois de dois anos parados por causa da pandemia de covid-19, os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo contaram com a presença de nomes da política nacional. O ex-governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) postou foto na Marquês de Sapucaí, enquanto o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), marcou presença no Sambódromo do Anhembi.

Eduardo Leite postou fotos ao lado do namorado Thalis Bolzan no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Leite assistiu ao desfile das Escolas de Samba no mesmo dia em que divulgou carta defendendo o resultado das prévias do PSDB e endossando o nome de João Doria como candidato do partido à Presidência.

“Coisa boa assistir o maior espetáculo da terra ao seu lado, Thalis Bolzan!”, escreveu Leite. Ele também postou uma foto do carnaval, de 2015, em Pelotas, onde foi prefeito. Já Bolzan publicou outra foto com a mensagem: “Amo você!”

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), compareceram ao primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi. Nunes postou vídeos interagindo com os sambistas e com alguns espectadores. Palmeirense, registrou a passagem da Mancha Verde.

Garcia, por sua vez, postou foto ao lado de uma de suas filhas e da esposa, Luciana. Ela também compartilhou uma foto da família tietando Luiz Carlos, cantor do grupo Raça Negra, e fez coro ao lema entoado pelo marido: “Carnaval da vida!”

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), não postou fotos na Sapucaí mas comemorou a volta dos desfiles na avenida. “Por motivos de saúde pública, não é em fevereiro, como canta Jorge Ben. Mas o importante é que está acontecendo e que estamos seguros, preparados para essa grande festa da nossa cultura que emociona grande parte dos brasileiros que, como eu, amam o Carnaval.”