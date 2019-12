'Política Sub30': Tabata Amaral: 'Aos 26 anos, estou exatamente onde eu deveria estar'

Tabata Amaral (PDT-SP) saiu da periferia de São Paulo, estudou ciência política e astrofísica na Universidade de Harvard e chegou ao Congresso Nacional em 2019. Aos 26 anos, não passou batido em seu ano de estreia e tem certeza que não gostaria de estar em outro lugar.

"Estar, hoje, com 26 anos de idade, entendendo que eu estou exatamente aonde eu deveria estar, sem querer estar em nenhum outro país, nenhuma outra profissão, fazendo outra coisa, é um privilégio, é uma benção tão grande", diz a deputada que se define como progressista, relata ter sido atacada "igualmente" pela esquerda e pela direita e faz da educação sua principal pauta.

Tabata também entrou em rota de colisão com seu partido, o PDT, e diz que lá não existe mais lugar para ela. Apesar da radicalização do discurso político atual, acredita que o Brasil não é assim. "Na minha visão, de quem cresceu na periferia, de quem conversa com gente comum, gente da ponta, os extremos não são maioria no Brasil. Eles têm um holofote enorme, eles falam muito alto, eles aparecem mais, mas eu custo em acreditar que a maioria da sociedade brasileira seja intolerante, não aceite ideias diferentes".

A apresentação do programa é dos repórteres de Política Adriana Ferraz e Paulo Beraldo. O roteiro é de Clara Rellstab e a edição, de Clara e de Ana Paula Niederauer. A finalização é de Moacir Biazzy e o coordenador do núcleo de áudio é Emanuel Bonfim.

