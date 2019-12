'Política Sub30': João Campos, deputado mais votado de PE sonha em disputar a Presidência

Aos 26 anos ele já registra o recorde de votos em seu Estado para a Câmara dos Deputados. Filiado ao PSB, o mesmo partido do pai Eduardo, morto em durante a campanha presidencial, João Campos elegeu-se deputado com o apoio de mais de 460 mil eleitores, marca que já o gabarita para a disputa pela Prefeitura de Recife, em 2020, e, quem sabe, para um dia seguir os passos do pai rumo à Presidência.

"Eu já nasci dentro de um meio que respirava isso, como um filho de um cantor, por exemplo, de um artista, que desde que nasceu vê o pai compondo uma música, fazendo um show, treinando uma nova canção dentro de casa, então é mais ou menos assim."

Questionado sobre o sonho de um dia disputar a Presidência e concretizar o que seu pai não pôde, responde com uma comparação. "Em qualquer profissão na vida que você entra, você quer crescer. Se um jogador entra em um clube da terceira divisão do Campeonato Brasileiro, um dia ele quer jogar a Liga Inglesa ou Espanhola e quer ganhar uma Copa do Mundo. Isso é natural de qualquer carreira", afirma.

Torcedor do Náutico, João gosta de ler livros - o último foi Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky - e de se encontrar com amigos em Brasília ou Recife. Defende uma reestruturação dos partidos políticos para torná-los mais atrativos e quer mais jovens na política.

