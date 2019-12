'Política Sub30': Enrico Misasi, o novato do Partido Verde que quer política ambiental sem ideologia

Aos 25 anos, dono de 108 mil votos, formado em direito e com dois mestrados na área, Enrico Misasi (PV-SP) chegou a Brasília como deputado federal no início de 2019. Integrante do Partido Verde, ele coordena a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento na Câmara dos Deputados, toma cuidado ao falar da pauta ambiental do governo de Jair Bolsonaro e se define como "de centro".

"Se avaliam que teve muita ideologia por trás da defesa do meio ambiente, que se faça uma desideologização, mas que isso não implique em menor proteção", diz. No tempo livre, gosta de ouvir música brega italiana e ver séries como The Crown, ainda que falte tempo.

Com apresentação dos repórteres de Política Adriana Ferraz e Paulo Beraldo, a série de podcasts começou na segunda com a entrevista de Kim Kataguiri (DEM-SP). Depois, ouviu o capixaba Felipe Rigoni (PSB-ES), Felipe Francischini (PSL-PR), líder da CCJ na Câmara, e a deputada estadual Isa Penna, do PSOL-SP. Na segunda, foi a vez de João Campos (PSB-ES), seguido pelas deputadas estaduais Cibele Moura (PSDB-AL) e Dani Monteiro (PSOL-RJ).

O roteiro é de Clara Rellstab e a edição, de Clara e de Ana Paula Niederauer. A finalização é de Moacir Biazzy e o coordenador do núcleo de áudio é Emanuel Bonfim.

