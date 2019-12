'Política Sub30': Dani Monteiro, ex-assessora de Marielle na luta contra o racismo e o assédio

A mais jovem deputada estadual do Rio de Janeiro tem 28 anos, é negra, tem origem na favela e trabalhou com a ex-vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018 com seu motorista, Anderson Gomes.

Dani Monteiro (PSOL-RJ) é a oitava participante da minissérie Política Sub30 e sabe o quanto a chance de estudar em uma universidade pública, a Uerj, lhe possibitou estar onde está: "Não teria chegado ao Parlamento se não fosse a ocupação de uma vaga numa universidade publica". Em 2015, ainda no movimento estudantil, filiou-se ao partido e foi eleita em 2018.

"A gente acreditava que era possível e necessário nós jovens ocuparmos o espaço da política". A deputada tem como eixos de seu mandato a juventude, o feminismo, a segurança pública e a defesa da população negra.

Com apresentação dos repórteres de Política Adriana Ferraz e Paulo Beraldo, a série de podcasts começou na segunda com a entrevista de Kim Kataguiri (DEM-SP). Depois, ouviu o capixaba Felipe Rigoni (PSB-ES), Felipe Francischini (PSL-PR), líder da CCJ na Câmara, e a deputada estadual Isa Penna, do PSOL-SP. Na segunda, foi a vez de João Campos (PSB-ES), seguido por Cibele Moura (PSDB-AL).

O roteiro é de Clara Rellstab e a edição, de Clara e de Ana Paula Niederauer. A finalização é de Moacir Biazzy e o coordenador do núcleo de áudio é Emanuel Bonfim.

Ouça os outros episódios: