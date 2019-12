'Política Sub30': Cibele Moura, a mais jovem deputada de Alagoas critica a 'lacração' nas redes

Com 22 anos, Cibele Moura (PSDB-AL), a deputada estadual mais jovem de Alagoas, finaliza o primeiro ano de mandato com sentimento de que é preciso buscar construir pontes em uma política radicalizada. "Não é idade, é vontade de querer conversar em um Brasil completamente polarizado, as pessoas quererem sair do Facebook e da lacração para vir para o diálogo", afirma ela.

"Vale a pena estar ganhando alguns votos por estar lacrando ou vale a pena estar tentando ajudar o seu Estado ou o Brasil buscando diálogo?", questiona.

Ela é uma das cinco mulheres da Assembleia Legislativa do Estado - são 27 deputados. Entre seus projetos aprovados na Casa, há um projeto de lei que impede condenados na Lei Maria da Penha de serem nomeados pelo Estado para cargos em comissão. "A gente tem a maior bancada feminina da história, mas ainda falta muito para ter iguais condições para a mulher participar da política".

Cibele quer chegar longe na política: "Se algum dia Alagoas me deixar ser governadora, daqui uns 30 a 40 anos, quem sabe, esse é o sonho".

