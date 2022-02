Policiais militares debatem 'metodologia' para greve em MG; Zema se mantém em silêncio há 24 horas

BELO HORIZONTE — Belo Horizonte manteve sua rotina no primeiro dia de greve de agentes da segurança pública de Minas Gerais, nesta terça-feira, 22. À tarde, líderes do movimento e de sindicatos das diversas categorias da área de segurança vão se reunir para debater os rumos da paralisação dos profissionais da segurança pública no Estado, que lutam por recomposição salarial.

No encontro, o comando de greve vai “debater estratégias, criar uma metodologia e um protocolo único que cada profissional da segurança deverá adotar durante a paralisação”. As recomendações aos policiais militares e bombeiros militares deverão sair nesta quarta, 23.

Leia Também Protesto de PMs em Minas reacende medo de motins pelo País

Na votação que aprovou a paralisação, nesta segunda-feira, a categoria apoiou a manutenção de 30% dos serviços à população, inclusive bombeiros e defesa civil, além de policiais militares e civis, e agentes penitenciários. Pelo menos para os militares, porém, é proibido fazer greve, mesmo mantendo um porcentual de profissionais em atividade. Movimentos desse tipo, com recusa a cumprir ordens superiores, para PMs e bombeiros, configuram em tese o crime de motim, tipificado no Código Penal Militar.

Em comunicado, as diretorias do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minais Gerais (Sindpecri) e da Associação de Criminalística do Estado de Minais Gerais (Acemg) orientam que os peritos oficiais de natureza criminal atendam apenas os casos de homícios, suicídios, e acidentes de trânsito e trabalho com vítima fatal.

A Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais (Adepol-MG) publicou um documento com oito recomendações aos delegados. O documento "recomenda, a todos os delegados associados que cumpram suas funções seguindo a 'estrita legalidade'". Entre alguns dos pontos, estão a não utilização de qualquer recurso particular para custeio das unidades e viaturas, somente se deslocar com pagamento antecipado de diária e oficiar à chefia caso a unidade do delegado não possua efeito de pessoal previsto na resolução 7.197/09 da Polícia Civil do Estado.

Na manhã desta terça-feira, o atendimento na sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na zona Sul da capital mineira, não parou. Os guichês operavam normalmente, e o atendimento no balcão não fluiu sem interrupções.

O Instituto Médico Legal (IML), na Gameleira, funcionou em escala reduzida, com 30% dos profissionais. A área administrativa operou normalmente. A realização de perícia médica e a liberação de corpos também não foi comprometida.

A reportagem do Estadão circulou pelas principais vias do centro de Belo Horizonte, e bairros da zona sul da cidade. Verificou a presença de soldados da corporação e atendimento normal, com o registro de ocorrência, em bases móveis da Polícia Militar (PM).

Governador Romeu Zema não comenta crise

Desde que divulgou uma nota na manhã desta segunda-feira, antes da decisão dos policiais pela greve, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), não se manifesta. Na nota, o mandatário Novo afirmou que dependeria da equalização da dívida de Minas Gerais com a União para ter condições de atender ao pleito de recomposição salarial de 41% feito pelos profissionais de segurança.

Procurada, a assessoria de imprensa de Zema não informou se o mandatário está em Belo Horizonte, ou se está fora, em viagem. Habitual frequentador de redes sociais, sobretudo Facebook e Twitter, Zema não postou mensagens desde então.

Além de não ter comentado a decisão dos profissionais de segurança pela greve, o governador não se manifestou sobre o aval dado pelo comandante-geral da PM mineira, coronel Rodrigo Souza Rodrigues ao protesto de segunda-feira. O ato reuniu 20 mil pessoas, de acordo com líderes do movimento.