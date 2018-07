Polícia retira 'Pixuleco' gigante do Rio Guaíba, em Porto Alegre

SÃO PAULO – Uma embarcação com um grande ‘Pixuleco’, boneco inflável do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiário, foi abordada no Rio Guaíba, em Porto Alegre, na manhã desta quarta-feira, 24, no dia do julgamento do petista.

O barco estava posicionado na mesma direção do Tribunal Regional da 4ª Região e do Anfiteatro Pôr do Sol, onde estão os acampamentos dos movimentos sociais pró-Lula.

O protesto contra o ex-presidente foi organizado pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e Vem pra Rua (VPR). No barco, também havia um cartaz com os dizeres “Lula na cadeia”.

A embarcação foi abordada pela Polícia Militar (PM) gaúcha. A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) informou que os documentos estavam todos regularizados. O boneco inflável foi removido do barco, ainda pela manhã.

