Polícia isola área próxima à Esplanada dos Ministérios por suspeita de bomba

BRASÍLIA - A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) informou na manhã desta quinta-feira,25, que isolou uma área próxima à Esplanada dos Ministérios, na capital federal, por suspeita de bomba.

Segundo a assessoria de impensa PM-DF, o Esquadrão de Bombas foi acionado por volta das 8 horas e encontrou no local artefato de 10 cilindros plásticos ligados por fios. Policiais estão no local analisando o material para confirmar se é bomba ou não. O local isolado fica entre o Museu Nacional e a Biblioteca Nacional. A área fica no início da Esplanada dos Ministérios, cerca de 2 quilômetros da Praça dos Três Poderes, onde estão localizado as sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.