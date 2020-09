Polícia Civil e MPRJ faz operação em endereços de Ronnie Lessa e ex-vereador

RIO - A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio (MPRJ) realizaram uma operação de busca e apreensão nesta quarta-feira, 9, em endereços ligados ao PM reformado Ronnie Lessa e ao ex-vereador Cristiano Girão (sem partido). Os dois são investigados por um duplo homicídio ocorrido em 2014.

Ronnie Lessa já está preso acusado de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. O caso investigado agora não teria relação com esse crime.

A operação desta quarta tenta elucidar o assassinato do do ex-policial militar André Henrique da Silva Souza e da companheira dele, Juliana Sales de Oliveira. O crime aconteceu na Gardênia Azul, na zona oeste do Rio. André Henrique era apontado como um dos líderes de uma milícia que atua na região, e sua morte teria sido motivada por disputa territorial.

O Estadão tenta contato com a defesa dos acusados.