PM pula na piscina para prender presidente da Câmara de Embu das Artes acusado de injúria racial

O presidente da Câmara Municipal de Embu das Artes (SP), Renato Oliveira (MDB), foi detido e indiciado pelos crimes de injúria racial e resistência após confusão dentro de um condomínio em Curicica, na zona oeste do Rio, neste domingo, 23.

Os registros gravados e divulgados por testemunhas no local mostram que o parlamentar resistiu à ordem de prisão, fazendo com que um policial militar precisasse entrar na piscina para conseguir deter o vereador. Oliveira foi retirado do local escoltado pelos policiais, que receberam aplausos dos moradores pela ação. Ele foi conduzido à 32ª Delegacia de Polícia do Rio, localizada em Taquara.

A Polícia Civil confirmou que o vereador foi indiciado pelos crimes de injúria racial e resistência. Ele responderá em liberdade e o caso será remetido à justiça. Segundo testemunhas, o vereador ofendeu os moradores e um dos funcionários com frases racistas.

O vereador de Embu das Artes, Renato Oliveira, do MDB, foi preso em piscina no Rio de Janeiro por suspeita de injúria racial e preconceito pic.twitter.com/qP3FKA9Qf3 — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) January 24, 2022

Contrariando a informação da Polícia Civil, o vereador afirmou ao Estadão que não foi indiciado. Ele disse estar arrependido por não ter saído da piscina a pedido da Polícia e afirmou ter denunciado as pessoas que o acusaram por denunciação caluniosa e falso testemunho.

“Houve um desentendimento com algumas pessoas pela manhã, conversei amigavelmente me desculpando pelo mal entendido e mesmo assim solicitaram para que eu me retirasse da piscina, eu me neguei. Como não tinham crime algum contra mim, inventaram uma acusação absurda de injúria racial, e sequer me dirigi a palavra ao senhor que me acusa”, relatou Oliveira.

Ao Estadão, a Câmara Municipal de Embu das Artes disse não ter nada a declarar sobre o assunto. Segundo a assessoria, não foi repassado para a Casa nenhuma informação sobre o ocorrido, o que inviabiliza uma posição.

Renato tem 28 anos e vive o seu primeiro mandato como vereador em Embu das Artes. O emedebista foi o 12º parlamentar mais votado nas eleições de 2021, com 1.958 votos. Ao todo, o município elegeu 17 vereadores.

Colaborou: Fábio Grellet/RIO