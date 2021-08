PM de SP 'encosta' coronel que convocou colegas a participar de ato pró-Bolsonaro

O coronel Aleksander Lacerda foi designado nesta quarta-feira, 25, pelo comando da Polícia Militar para o Estado-Maior Especial. O órgão é conhecido popularmente entre policiais como “Nasa”, o lugar em que um coronel é "encostado" para não ficar sem função. Lacerda foi afastado do Comando de Policiamento do Interior-7 (CPI-7) após convocar seus”amigos” a participar da manifestação bolsonarista de 7 de Setembro.

Em quase 400 mensagens publicadas entre os dias 1 e 22 de agosto em suas redes sociais, ele também criticou e ofendeu ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), chamou o governador João Doria (PSDB) de “cepa indiana” e classificou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), de “covarde”.

Para seu lugar, o comando da PM designou o coronel Edson Luís da Silva Simeira, que comandava até então o policiamento na região central de São Paulo, o Comando de Policiamento de Área Metropolitanao-1 (CPA-M1). E, para o lugar de Simeira, foi nomeado o coronel Marcos de Paula Barreto.

As nomeações foram publicadas nesta quarta no Diário Oficial do Estado. Além de ser afastado, Lacerda terá seu caso examinado pela Corregedoria da PM. O comando da PM não informou ainda que tipo de procedimento foi aberto para apurar a conduta do coronel.

Em entrevista ao Estadão, o ex-comandante do Policiamento da capital (CPC), coronel Glauco Carvalho, afirmou que o afastamento de Lacerda é pouco diante da gravidade de seu ato. O coronel defende que o colega seja punido severamente do ponto de vista administrativo e do ponto de vista penal-militar.