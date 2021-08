Plenário da Câmara avalia voto impresso em clima de crise entre os Poderes

BRASÍLIA - O plenário da Câmara dos Deputados vota nesta terça-feira, 10, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do voto impresso. O texto atualmente é motivo de uma crise institucional entre o presidente Jair Bolsonaro e o Poder Judiciário, com atritos especialmente em relação ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso . Contrário à mudança, Barroso tem sido atacado pessoalmente por Bolsonaro e aliados.

Bandeira bolsonarista, o voto impresso já foi tema de várias declarações em tom de ameaça por parte do presidente. Ele tem insistido que, sem a adoção do "voto impresso e auditável", as eleições de 2022 não serão reconhecidas como legítimas e podem até nem sequer acontecer.

Nesta terça, horas antes da abertura da sessão plenária para votação da PEC, em uma ação inédita, tanques desfilaram na Esplanada dos Ministérios . Bolsonaro participou do evento ao lado de ministros e dos comandantes das Forças Armadas. Nenhum outro presidente de Poder, como Rodrigo Pacheco (DEM-MG), do Legislativo, participou do evento.

A proposta de adoção do voto impresso é de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF), aliada de Bolsonaro, e institui um mecanismo em todas as urnas eletrônicas que imprime um registro do voto. Para ir ao Senado, o texto precisa de pelo menos 308 votos, em dois turnos, na Câmara. Hoje, trata-se da primeira votação em plenário.

Dirigentes partidários têm a expectativa de que a ideia seja rejeitada pelos deputados. Antes defensor da iniciativa, o PSDB decidiu fechar questão contra a PEC, ou seja, o deputado tucano que decidir votar favorável pode sofrer punição do partido. Outras legendas, como DEM e Solidariedade, optaram pelo mesmo caminho.

Derrota na comissão especial

A iniciativa já foi rejeitada pela comissão especial da Casa, na semana passada, por 23 votos contrários a 11 favoráveis, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), decidiu pautá-la para o plenário mesmo assim. Apesar de incomum, a ação está prevista no regimento interno, visto que a comissão especial de uma PEC não é terminativa, apenas opinativa.

Representantes do Congresso, Palácio do Planalto e do Judiciário tentam construir uma solução para "esfriar" o clima de conflito entre as instituições após a provável derrota da PEC. Uma ideia avaliada é fazer com que o Judiciário aumente a porcentagem das urnas que são submetidas ao teste de integridade, que é uma votação paralela à oficial, na qual é demonstrado que o voto digitado é o mesmo que fica registrado no sistema eletrônico.